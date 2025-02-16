Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu kesimde ulaşım, Aydın-Denizli istikametinde kontrollü sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerindeki TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 18-22. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek istikametten çift yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerindeki Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki derz yenileme çalışması dolayısıyla ulaşıma Gümüşhane-Trabzon istikametinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Gerze-Samsun yolunun 10. kilometresinde bulunan Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları sebebiyle sürücüler, Heyyamola Kavşağı'ndan eski Sinop yoluna yönlendiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki Konya çevre yolu köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.