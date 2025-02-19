Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu kesimde ulaşıma Aydın-Denizli istikametinden kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrolü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ordu-Fatsa yolundan gerçekleştiriliyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Çanakkale-Ayvacık-Edremit yolunda Assos ve Troya tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 19-21 Şubat'ta Edremit, 25-27 Şubat'ta da Çanakkale yönündeki tüpler 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu bölgede sürücüler Ayvacık-Küçükkuyu istikametine yönlendirilecek.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.