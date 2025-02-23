Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, cuma günü başlayan yasak kapsamında kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'yı kapsayacak şekilde, D-100 ve D-750 devlet yollarıyla TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmiyor. Bugün saat 13.00'e kadar sürecek uygulama süresince sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64, Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla ulaşım Tirebolu-Espiye istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.