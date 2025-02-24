Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerindeki TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerindeki Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolunan sürdürülüyor.

İğneada-Demirköy yolunun 19-20. kilometreleri Askerdere Köprüsü mevkiindeki bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 30-33. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-46. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde yürütülen demir yolu üstgeçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım, her iki yönde sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerindeki refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresinde bulunan Başar Tüneli mevkisindeki derz yenileme çalışması sebebiyle ulaşım, Gümüşhane-Trabzon yönünde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.