Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlama yapılacak. Söz konusu saatlerde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Gözeneler kavşaklarında yürütülen yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ayvacık-Küçükkuyu yolundaki Assos ve Troya tünellerinin bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar Çanakkale yönünde bulunan tüpler trafiğe kapatılarak ulaşım eski devlet yolundan sağlanacak.

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 34. kilometresinde bulunan Sarp 1 Tüneli'nin girişinde meydana gelen heyelan sonucu yol trafiğe kapanırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 18-22. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı, köprü ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.