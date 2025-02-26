Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-Muğla devlet yolundan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kolları, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın şehir merkezinden sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları kesimi 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle yol, 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.