Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bulunan Osmangazi Köprüsü'nün bakım-onarım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, çalışma programına göre tek ya da çift şeritten gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme yolunun 33-35. kilometrelerindeki menfez çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 3-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 34. kilometresinde bulunan Sarp 1 Tüneli'nin girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.