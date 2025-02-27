Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bulunan Osmangazi Köprüsü'nün bakım-onarım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, çalışma programına göre tek ya da çift şeritten gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
İzmir-Çeşme yolunun 33-35. kilometrelerindeki menfez çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 3-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden gerçekleştiriliyor.
Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 34. kilometresinde bulunan Sarp 1 Tüneli'nin girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.