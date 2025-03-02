Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-Muğla devlet yolundan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kolları, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu sebeple trafik akışı Aydın şehir merkezinden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım ve Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 34. kilometresindeki Sarp 1 Tüneli girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.