Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarındaki Osmangazi Köprüsü'nde derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde ulaşım, tek ya da çift şeritten sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 kavşağı çıkışı) ulaşım, otoyol çalışmaları sebebiyle bölünmüş yoldan gidiş ve geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz köprülü kavşağında yol yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılacağından ulaşım, kontrolü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerinde yapım, Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerinde, Ereğli-Devrek yolunun 36-40. kilometrelerinde ve Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü devam ediyor.