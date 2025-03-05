Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşaklarındaki güney taşıma yolunun 0- 24. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarının 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 27-28. kilometreleri, patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 11.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerinde yol ve Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 19-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu1 ve Tirebolu tünellerinin elektrik-elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.