Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolunda yapılacak üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti Buharkent çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları kesimi 4-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İstanbul-Ankara devlet yolunun, 4-5. kilometrelerinde bulunan Kozluk Köprüsü'nün sol taşıma yolu ulaşıma kapatılırken trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.

Ayancık-Sinop yolunun 11-12 kilometrelerinde heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli, elektrik-elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki (Sızma Mahallesi mevki) Konya çevre yolu köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde bulunan Eskipazar Mermer Kavşağı'nın düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-38. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü çalışması dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.