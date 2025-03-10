Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşağı'nda, Aydın-Muğla devlet yolundan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım Aydın şehir merkezinden sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Pamukyazı-Torbalı yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolu, 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 70-74. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ilgaz Dağı yolundan sürdürülüyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri temizlik çalışması sebebiyle 10-14 Mart döneminde 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten sürdürülecek.