Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Liman kavşakları 0-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4, Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 3-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49. kilometrelerindeki Çayeli, Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Pazar-Çayeli yönündeki kuzey tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım servis yolundan sürdürülecek.