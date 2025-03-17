Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze OSB-Liman kavşakları kesiminin 0-3. kilometrelerindeki yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 34. kilometresindeki Çandır Köprüsü'nün bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-49. kilometrelerindeki yol ve Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.