Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Dereköy viyadüğündeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle 21 Mart'a kadar her iki yönde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kurtköy-Şile yolunun 53-54. kilometrelerinde yaya üst geçidi yapımı nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Amasya-Tokat yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Aydınca Köyü'nden sürdürülüyor.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 3-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönündeki araç alt geçitleri 30 Mayıs'a kadar 21.00-06.00 saatlerinde araç trafiğe kapatılacak. Söz konusu bölgede ulaşım aynı istikametteki üst bağlantı yollarından devam edecek.