Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarının muhtelif kesimlerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki bağlantı yolunda ulaşım, otoyol çalışmaları sebebiyle bölünmüş yoldan çift yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı ile köprü ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) sürdürülen Konya çevre yolu köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gediz-Hisarcık yolunun 33-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü ve muhtelif kesimlerde servis yolundan devam ediyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bitlis-Mutki yolunun 15-17. kilometrelerinde sürdürülen heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.