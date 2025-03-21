Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarının muhtelif kesimlerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki bağlantı yolunda ulaşım, otoyol çalışmaları sebebiyle bölünmüş yoldan çift yönlü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı ile köprü ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) sürdürülen Konya çevre yolu köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gediz-Hisarcık yolunun 33-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü ve muhtelif kesimlerde servis yolundan devam ediyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bitlis-Mutki yolunun 15-17. kilometrelerinde sürdürülen heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.