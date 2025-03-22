Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu Saray-Çorlu kavşakları 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacağından trafik Edirne istikametinde iki yönlü sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun O-31/10 K.K numaralı 7+732 kilometresinin Aydın istikametinde yürütülen üstyapı çalışması nedeniyle bu istikamette sol ve orta şeritler kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor. Yarın ise emniyet şeridi ve sağ şeritler kapatılacak, trafik akışı orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. ve Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy Çevre Yolu yapımı, 20-25. kilometrelerinde de (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 1-2. kilometrelerinde (Kışlaköy mevkisi) yapım çalışması nedeniyle, 25 Mart'a kadar, yol 09.00-10.00 ve 16.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun 36-59. kilometreleri Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.