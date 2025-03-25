Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yapım, Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72 ve Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım, Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sağlanacak.