Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9. kilometresinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak sürücüler, orta ve sol şeritlere yönlendiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma tehlikesine karşı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Keles yolunun 48-53. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mardin-Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.