Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

Edirne-Kırklareli yolunun 11-22, Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57, Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.