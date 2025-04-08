Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Adana Doğu-Misis kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 27 Nisan'a kadar ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Aydın istikametinde, Buharkent çıkış kolu üstyapı onarım çalışması dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı.

Salihli-Alaşehir yolunun 10-12. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında trafik akışı tek şeritten sürdürülüyor.

Taşağıl-İbradı yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolu, 22-23. kilometrelerindeki toprak işleri kapsamında patlatmalı kazı çalışması yapılacağından kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Giresun-Keşap ayrımı-Dereli-Pınarlar yolunun 9. kilometresindeki Çınarlık Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.