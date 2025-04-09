Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı ayrımı-Büyükçekmece yolunun 23-25. kilometrelerinde Silivri Viyadüğü ile Silivri Otogar Köprülü Kavşağı arasındaki çalışmalar sebebiyle sürücüler her iki yönde yan yollara yönlendiriliyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 32-36. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 53-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde Çaykur Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerindeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-60. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahında drenaj sistemleri bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 11 Nisan'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.