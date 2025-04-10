Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bekirpaşa Otoyol Kavşağı ile D-100 bağlantı yolu arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun 4-5. kilometreleri Kozluk Köprüsü mevkisinde 30 Nisan'a kadar Sakarya-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Büyükçekmece-Kınalı yolunun 32. kilometresinde Karadere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışında, bağlantı yolundaki otoyol çalışmaları nedeniyle 0-1. kilometrelerde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. ve 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönünde banket kısmı daraltılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şalpazarı-Sisdağı yolu, 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.