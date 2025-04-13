Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 22-24. kilometrelerindeki sondaj çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.
Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kumkısık Kavşağı'nda köprü genişletme çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.
Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerindeki (Kepezüstü mevkii) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 11. kilometresindeki yol genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46., Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.