Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Denizli istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Bergama-Soma yolunun 7-9. kilometrelerinde asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolu, 11-13. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Yeşilöz-Kahyalar (Eski Alanya-Gazipaşa yolu) alternatif hat olarak belirlendi.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bekirpaşa-Otoyol Kavşağı D-100 bağlantı yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kozluk Köprüsü'nde Sakarya-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kaman-Karakeçili-Bala istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21. kilometresindeki çökmeden dolayı Refahiye-Erzincan istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer banttan iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım servis yolundan sağlanacak.