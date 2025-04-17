Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 83-87. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapımı, Kalkan-Kaş yolunun 35-45. kilometrelerinde deniz tahribatını önlemek amacıyla taş beton tahkimat çalışmaları sebebiyle sürücülerin söz konusu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometresinde (Mardin şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-4. kilometrelerinde Amasra Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple sürücüler Zonguldak--Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresinde Ahatlar Tepesi bölgesindeki eski yola yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.