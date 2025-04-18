Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidilerek, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim, Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ezine-Gülpınar-Ayvacık il yolunun 21-24. kilometrelerindeki asfalt iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Göksun-Geben-Andırın yolunun 31-58. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.