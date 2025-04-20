Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevki) 28-33. kilometrelerindeki toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-Karacabey yolunun 7-8. kilometreleri yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Van-Özalp yolunun 5-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Taşkent-Başyayla yolunun 0-1. kilometrelerinde Taşkent Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine uyması gerekiyor.