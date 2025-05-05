Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde Babadağ Kavşak Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36, Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerindeki (Kepezüstü mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52, Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.