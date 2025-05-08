Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kule içindeki enerji panolarının bulunduğu bölümde 60 gün sürecek bakım ve onarım çalışması nedeniyle dekoratif aydınlatma sistemi devre dışı kalacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 24-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki bakım çalışması sebebiyle Alanya Tünelleri'nin Alanya-Antalya istikametinde bir şerit 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Balıkesir- Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.