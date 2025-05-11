Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taraftan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yol yapım ve Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerindeki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkii) 28-33. kilometrelerindeki toprak işleri sanat yapıları yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 11. kilometresindeki yol genişletme çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpü ile aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24 ve 35-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.



