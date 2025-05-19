Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu Aydın-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerinde sol ve orta şeritler üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 26-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde bulunan Eskipazar Mermer kavşağındaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerinde (Çatalzeytin mevkii) köprü imalatı malzeme nakli nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.