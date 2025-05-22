Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometreleri Denizli istikametinde şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple çalışma programına göre otoyolun Çanakkale istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikamette iki şeritten devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometreleri kuzey yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmeyecek. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak.

TAG Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arası) deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Sakarya istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Trabzon Üniversitesi mevkisi) yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.