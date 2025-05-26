Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale kesimi 18-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle Malkara istikametinde bant aktarımı yapılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ankara-İstanbul istikameti 0-1. kilometrelerindeki yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-12. kilometrelerinde Marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki ışıklandırma çalışmaları dolayısıyla 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak ve bu kesimde ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Sakarya istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Yerköy-Delice yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 18-42. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Altan Ayağ, Adnan Sezgin ve Phaselis tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım çalışması yapılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, eski Havza-Vezirköprü servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt bölünmüş yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Batman-Siirt istikametinde ulaşıma sağ şeritten çift yönlü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.