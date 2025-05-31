Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kurtköy-Şile yolunun 12-15. kilometreleri Ümraniye ve Yenidoğan kavşaklarındaki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Köprübaşı-Demirci yolunun 28-43. kilometrelerindeki sanat yapıları, köprü ve üstyapı işleri dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 28-29. kilometrelerindeki patlatmalı yol çalışması nedeniyle güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 7-14. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle güzergah, 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma eski Havza-Vezirköprü servis yolundan izin veriliyor.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.