Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 85-91. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı Denizli istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 13-14. kilometreleri İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafik akışına diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara istikameti 0-3. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde (Kilis-Akkent kavşakları) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 3-4. kilometrelerinde Üzülmez Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Devrek-Zonguldak istikametindeki sol taşıma tüpü saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde Melet Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Pınarlar-Eğribel yolunun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım ve montaj çalışması nedeniyle Eğribel-Pınarlar yönündeki tüpü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.