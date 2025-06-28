Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 12-17. kilometrelerinde BSK çalışmaları nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.