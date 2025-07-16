Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırı-Adapazarı Kavşağı 4-8. kilometrelerde Ankara-İstanbul istikametinde yol bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerindeki şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü araç alt geçidi, Rize yönünde yapılacak çalışma dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Çalışma sırasında ulaşım, geçit üstü bağlantı yolundan sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerindeki derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 11-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde yer alan Melet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuluncak-Hekimhan yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.