Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki Samsun Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun havalimanı istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı'nda altyapı çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-Denizli istikametinde servis yollarından gidiş-geliş şeklinde kontrollü sürdürülüyor. Ayrıca Aydın istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-10. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tüpünün çıkışından itibaren asfaltlama çalışması dolayısıyla ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Eskişehir istikametinden geliş-gidiş şeklinde izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.