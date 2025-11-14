Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun bir kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Çalışmalar süresince Aydın-Denizli devlet yolundan Buharkent Kavşağı otoyola katılım kolu ile otoyolun Denizli istikametinde Buharkent çıkışı trafiğe kapalı olacak.

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 25 ve 38. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek ulaşım, tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım, Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometreleri (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) ile Alanya Doğu çevre yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücüler Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra hattındaki eski yola yönlendiriliyor.