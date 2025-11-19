Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bu kavşaklarda, kesimler halinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Karabük bağlantı yolu üzerinde bulunan devlet yolu üst geçit köprüsünün genleşme derzi çalışmaları sebebiyle otoyol istikameti araç trafiğine kapatıldı. Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirilerek D-750 devlet yolu üzerinden otoyola bağlanabiliyor.

İzmir Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarında devam eden üstyapı ve iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Çeşme yönü Narlıdere Kavşağı mevkisinde sağ şerit ve emniyet şeridi ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı sol ve orta şeritten sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 62. kilometresindeki Sümbüllü 4 Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Bursa-Keles yolunun 48-53. kilometrelerinin muhtelif kesimlerde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde sanat yapıları ve bakım çalışmaları sebebiyle Erzurum-Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Karaman-Ermenek yolunun 58-76. ve 85-93. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.