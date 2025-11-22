Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerinde deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu- Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları sebebiyle 30 Ocak'a kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerindeki Develi mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 12-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.