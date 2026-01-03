Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit, Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım onarım ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. ile Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif yollardan devam ediyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kurucaşile-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma servis yolu olarak 13-15. kilometrelerindeki Abdulkadir köyü yolundan izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı, Yalıboyu mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.