Kara yolu işçisi tepkili

HABER MERKEZİ

Kamu işçileriyle iktidar arasında süren toplu iş görüşmeleri uzadıkça sokaklar ısınıyor.

Yaklaşık 600 bin iççiyi kapsayan ve bir an önce iktidardan makul bir öneri bekleyen işçiler ülkenin çok farklı noktalarında eyleme başladı.

Son olarak Yol-İş Samsun Şubesi üyesi işçiler, Atakum’da bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü binasının önünde yaptığı basın açıklamasıyla hükümetin kamu işçilerine sunduğu düşük zam teklifine tepki gösterdi.

Yol-İş Samsun Şube Naşkanı Şaban Çılgın’ın okuduğu açıklamaya, kara yolu işçileri yoğun ilgi gösterdi. İş bırakma eylemiyle yarın alanlarda olacakları hatırlatılan açıklamada, "Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız" denildi.