Kara yoluna inen geyik korumaya alındı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da doğaya salındıktan sonra kara yolu kenarında görülen ve kaza riski oluşturduğu belirlenen geyik, uzman ekipler tarafından yakalanarak korumaya alındı.

Kentte geçen aylarda doğaya salınan geyiklerden biri, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu kenarında görüntülendi. Trafik kazası riski oluşturması nedeniyle yetkililer harekete geçti. Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle dronla arama çalışması başlatıldı. Ekipler geyiğin yerini kısa sürede tespit ederek, müdahale etti. Uzman personel tarafından uyutularak güvenli şekilde yakalanan geyik, geçici olarak Sandıklı Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde gözetim altına alındı. Geyiğin daha sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI