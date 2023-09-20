Karabağ operasyonunda ikinci gün: Azerbaycan, silah bırakma şartlarını açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'da başlattığı operasyon kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait kışlanın imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması halinde operasyonun durdurulacağını söylerken Dağlık Karabağ yönetimi ise Azerbaycan'ın bölgedeki Ermenilere karşı etnik temizlik yapmak istediğini iddia ediyor.

Azerbaycan dün sabah (19 Eylül) Dağlık Karabağ bölgesinde askeri operasyona başladığını açıkladı. Operasyon ikincü gününe girerken Bakü yönetimi 'müdahalenin' ayrılıkçı Ermeniler teslim olana dek süreceğini duyurdu.

Dağlık Karabağ yetkililerine göre şu ana dek çatışmalarda 25 kişi öldü, 80'den fazla kişi ise yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışlanın imha edildiğini, havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topunun Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini bildirdi.

Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topu Azerbaycan askerlerince ele geçirilmiştir" dedi.

Azerbaycan ordusunun sivil araçları ve ambulansları hedef aldığına ilişkin iddiaların yalan olduğunu savunan Eyvazov, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri imha ettiğini söyledi.

Eyvazov, şöyle devam etti:

"Mühimmatı tükenen Ermenistan silahlı güçlerine bağlı birlikler, mevzilerini terk ederek yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenistan silahlı güçlerini derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Antiterör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de 'Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama' çağrısında bulunuyoruz."

BÖLGEDE TANSİYON NEDEN YÜKSELDİ?

44 günlük "2. Karabağ Savaşı" sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki karşılıklı adımlar bölgede tansiyonun sık sık yükselmesine neden oldu.

Ermenilerin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması gerilimi daha da artırdı.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle "yerel antiterör önlemleri" başlatıldığını bildirdi.