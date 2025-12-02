Karabağlar Belediyesi, 58 mahallede çöp konteynerlerini yeniliyor

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, ilçede temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çöp konteynerlerini yenileme çalışmalarına devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Amacımız, Karabağlar’ın tüm sokaklarında daha temiz, daha sağlıklı ve daha düzenli bir çevre oluşturmak” dedi.

Karabağlar Belediyesi, ilçede temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çöp konteynerlerini yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından montajları yapılan yeni plastik ve metal konteynerler mahallelere dağıtılırken, kalan miktarın da peyderpey teslim edileceği belirtildi.

Belediye, mayıs ayından bu yana 58 mahallede kapsamlı bir konteyner yenileme ve dağıtım çalışması yürüttü. Bu süreçte 420 adet 770 litrelik metal konteyner ile 215 adet 1100 litrelik plastik konteyner mahallelere ulaştırıldı. Dağıtım programı kapsamında 135 plastik konteynerin daha en kısa sürede sokaklara dağıtılacağı ifade edildi.

46 mahalleye metal, 12 mahalleye plastik konteyner

Metal konteynerlerin mahallelerin fiziksel yapısına ve kullanım koşullarına daha uygun olması nedeniyle 46 mahallede metal konteyner tercih edildi. Soba veya benzeri ısıtma araçlarının kullanılmadığı 12 mahallede ise plastik konteynerler dağıtıldı. Eski plastik konteynerlerin bulunduğu bölgelerde ise mevcut konteynerler toplanarak yerlerine daha dayanıklı ve daha büyük hacme sahip yeni plastik modeller yerleştirildi.

“Amacımız Karabağlar’ın tüm sokaklarında daha temiz, daha sağlıklı ve daha düzenli bir çevre oluşturmak"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Temizlik hizmetleri, kent yaşamının en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu nedenle mahallelerimizde uzun süredir kullanılan, yıpranan ve kapasitesi yetersiz kalan konteynerleri hızla yeniliyoruz. Mayıs ayında başladığımız dağıtımla 58 mahallemize toplam 420 metal ve 215 plastik konteyner ulaştırdık. Yaklaşık 135 plastik konteynerin daha peyderpey dağıtımını gerçekleştireceğiz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek inceliyor, hangi noktada hangi tip konteyner gerekiyorsa ona göre eşit ve planlı bir dağıtım yapıyoruz. Amacımız, Karabağlar’ın tüm sokaklarında daha temiz, daha sağlıklı ve daha düzenli bir çevre oluşturmak” diye konuştu.