Karabağlar’da grev kararı asıldı

Karabağlar Belediyesi iştiraki KARBEL’de örgütlü Genel İş İzmir 5 No’lu Şube ile işveren sendikası SODEM-SEN arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

SODEM-SEN’in yüzde 12’lik zam teklifine karşı grev kararı asan emekçiler, TİS masasında anlaşma sağlanamazsa 23 Ocak 2025’te greve çıkacak.

İşçilerin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, “Anlaşma sağlanmazsa 920 işçi greve çıkacak. İşveren teklifinin gerçekçi bir yüzdelik teklif olmadığına olan inancımız doğrultusunda karşı bir teklif vermedik. Bu rakam üzerinden tartışmayı dahi doğru bulmuyoruz” dedi.

TİS’İ MASADA BİTİRMEK İSTİYORUZ

“Altı aylık enflasyon dahi yüzde 20’nin üzerindeyken yüzde 10'luk teklif zaten tartışacağımız bir şey değil” diyen Aras, BirGün’e şunları aktardı: “Biz her türlü görüşmeye açığız, TİS masasından ayrılan tarafı zorlayacağız. Ülkedeki enflasyon rakamları ortadayken bu tip rakamların gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. TİS’i masada bitirmek istiyoruz. Bu iyi niyetimiz ve çabamız karşılık görmezse ayın 23’ünde greve çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”