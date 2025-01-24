Karabağlar’da işçilerin yüzünü güldüren sözleşme

Karabağlar Belediyesi iştiraki KARBEL A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kazanımlarla tamamlandı. Toplam 888 çalışanı kapsayan bu sözleşme, işçilerin yüzünü güldürdü.

Yeni sözleşme ile çalışanların taban ücretlerine yüzde 37,21 oranında artış sağlandı. Bu artışla birlikte şirket çalışanlarının en düşük maaşı, yan haklarla birlikte 57 bin TL’ye yükseldi. İşçilerin oylarıyla kabul edilen sözleşmede, çalışanların sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

Kıdem zammı sayesinde çalışma yılına göre belirlenen ek ücret artışı ile daha eşit çalışma şartları sağlandı. Kadın çalışanların iş yaşamında desteklenmesi ve ayrımcılığın önlenmesi adına özel izin düzenlemesi yapıldı. Çalışanların dinlenme ve sosyal yaşam dengesi için yıllık izin süreleri artırıldı. Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde uzun yıllardır görev yapan öğretmenlerin ücretleri ve sosyal hakları yeniden düzenlendi. Ve yapılan işe göre tanımlanan prim uygulamaları ile işçilerin gelir düzeyleri artırıldı.

Toplu İş Sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, sendika ve KARBEL A.Ş. yöneticileri, SODEM-SEN yetkilileri ile belediye başkan yardımcılarının katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, işçilerin mutluluğu ve huzurunu öncelikli gördüklerini belirterek, sözleşmenin daha güzel günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. Kınay, “Karabağlar Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan ve çalışan herkesle büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdinin huzur ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Emekçilerimizin haklarını gözeten bu sözleşme ile daha güçlü, daha huzurlu bir Karabağlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekonomik koşulların giderek zorlaştığına dikkat çeken Kınay, “Ülkede yaşadığımız ekonomik şiddet, belediyelerimizle birlikte emekçilerimizin yaşam koşullarını da giderek zorlaştırıyor. TİS sürecinde, emekçilerimizin daha iyi ücret koşullarına ulaşabilmesi için belediyemizin tüm imkânlarını sonuna kadar zorladık. Bugün, emeği ve emekçinin hakkını savunan bir başlangıca imza atmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.