Karabat'tan iktidara tepki: Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar karşılığı ne kadar faiz ödediniz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TCMB'nin bugün duyurduğu Suudi Arabistan ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemiyle ilgili "Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar karşılığı ne kadar faiz ödediniz? Ne kadar faiz verildiğine yönelik bir bilgi yok!" tepkisini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini karşılıklı mutabakat ile sonlandırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TCMB'nin duyurduğu kararla ilgili yaptığı paylaşımda, işleme ilişkin ne kadar faiz ödendiğine dair bilgi verilmediğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

"Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar karşılığı ne kadar faiz ödediniz?" diyen Karabat, "Buna ne kadar bedel (faiz) ödendi? Seçimleri kazanmak uğruna Türkiye’nin dengelerini alt üst ettiniz. On milyonlarca insanı yoksulluğa mahkum ettiniz. Şimdi bunlar hiç olmamış gibi davranıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Karabat'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

"Çin’den 6 milyar dolar, Katar’dan 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 4,7 milyar dolar, Güney Kore’den 2 milyar dolar swap yoluyla alındı. Swap büyüklüğü 28 milyar doları buluyor.

Azerbaycan 1 milyar Euro ve Suudi Arabistan 5 milyar dolar doğrudan TCMB’ye para yatırarak mevduat faizi aldı.

"SEÇİMİ KAZANMAK UĞRUNA DENGELERİ ALT ÜST ETTİNİZ"

2023 Mayıs ayındaki genel seçimler öncesi Türkiye’deki döviz talebi artmış, kur atağına karşı AKP gidip Suudilerden bu parayı almıştı. TCMB, Suudilerle anlaşmanın sonlandırıldığını, paranın geri ödendiğini açıkladı. Ancak ne kadar faiz verildiğine yönelik bir bilgi yok!

Sayın Mehmet Şimşek de bunu başarı olarak anlatarak 'Dış yükümlülükleri azaltıyoruz' diyor.

Buna ne kadar bedel (faiz) ödendi? Seçimleri kazanmak uğruna Türkiye’nin dengelerini alt üst ettiniz. On milyonlarca insanı yoksulluğa mahkum ettiniz. Şimdi bunlar hiç olmamış gibi davranıyorsunuz. Unutturmayacağız, hesabını soracağız!"